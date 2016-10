Ufo: Keine Streiks bei Eurowings in dieser Woche

Frankfurt/Main Bei der Lufthansa-Tochter Eurowings wird es in dieser Woche keine Streiks der Flugbegleiter geben. Die Kabinengewerkschaft Ufo will stattdessen einen neuen Anlauf für weitere Verhandlungen nehmen. Das sagte Tarifexperte Nicoley Baublies. In der vergangenen Nacht waren Gespräche mit Eurowings-Vertretern über eine mögliche Schlichtung gescheitert.