Gewerkschaft Ufo sagt weiteren Streik bei Eurowings ab

Die Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo hat die für diese Woche geplanten Streiks bei der Lufthansa -Tochter Eurowings abgesagt. In einem Reuters vorliegenden Schreiben an die Mitarbeiter hieß es am Montag, dass die Gewerkschaft stattdessen einen weiteren Versuch zur Einigung mit der Fluggesellschaft in...