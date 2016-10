Eurostat: Zahlen zur Konjunktur nach dem Brexit-Votum

Luxemburg Die EU-Statistikbehörde Eurostat veröffentlicht heute eine erste Schätzung zur Konjunktur im dritten Quartal. Die Zahlen aus Luxemburg zum Bruttoinlandsprodukt in den 19 Euro-Staaten und in der gesamten Europäischen Union werden mit Interesse erwartet: Die Daten aus den Monaten Juli bis September bilden die Entwicklung seit dem Brexit-Votum am 23. Juni ab. Beobachter gehen nicht davon aus, dass die Abstimmung für den EU-Austritt deutlich negative Auswirkungen auf die Wirtschaftsentwicklung in Europa hat. Experten rechnen gar mit einer leichten Beschleunigung des Wachstums.

