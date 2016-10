Zukunft von Kaiser's Tengelmann bleibt offen

Düsseldorf Die Zukunft der Supermarktkette Kaiser's Tengelmann mit ihren 15 000 Beschäftigten bleibt offen. Nach dpa-Informationen sind vor einer Einigung zwischen Rewe, Edeka und Tengelmann weiter hohe Hürden zu überwinden. Es gebe noch keine Einigung zu den Kaiser's-Tengelmann-Filialen in Berlin und Bayern, sagt ein Insider. Auch zu den Filialen in Nordrhein-Westfalen sei noch keine Lösung in Sicht. Zuvor hatte die Zeitung "Bild am Sonntag" berichtet, die Chancen auf eine Einigung seien gestiegen.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder