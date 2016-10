Tesla-Chef Musk stellt Solar-Dachziegel vor Nach dem Elektro-Auto in der Garage und dem Riesen-Akku im Haus will Tesla-Chef Elon Musk als dritten Schritt Solar-Ziegel auf die Dächer seiner Kunden montieren. Tesla-Chef Musk am Freitag in Kalifornien in der Nähe von Los Angeles: "Das Ziel ist es, Solardächer zu produzieren, die besser aussehen als ein normale Dächer, die Strom erzeugen, eine längere Lebensdauer haben, besser isoliert sind und am Ende weniger teuer sind, als ein normales Dach plus Stromkosten." Die ersten derartigen Dächer sollen im Sommer gebaut werden, sagte Musk auf dem Gelände des Universal Studios Themenpark nahe Los Angeles. Zudem stellte er eine neue Version des Powerwall-Hausakkus vor. Musk besitzt die Mehrheit am Elektroauto-Pionier Tesla wie auch dem Solarunternehmen SolarCity, das Tesla für 2,6 Milliarden Dollar übernehmen will. Der Deal ist umstritten, da einige Experten von den versprochenen Synergie-Effekten nicht überzeugt sind.