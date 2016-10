BMW ruft 136 000 Wagen in den USA zurück

Washington BMW beordert in den USA gut 136 000 Autos in die Werkstätten. Wegen eines Defekts an der Benzinpumpe könne Treibstoff auslaufen, teilte das Unternehmen der US-Verkehrsaufsicht NHTSA mit, die entsprechende Unterlagen gestern veröffentlichte. Betroffen sind Autos der Modelljahre 2007 bis 2011. dpa