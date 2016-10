Apple präsentiert neues MacBook Pro Der US-Technologiekonzern Apple hat am Donnerstag eine neue Version des MacBook Pro vorgestellt. Neu sind dieses Mal in erster Linie drei Dinge: ein Fingerabdrucksensor, eine Touchscreenleiste, der auf der Tastatur die Funktionstasten ersetzt. Und ein um hunderte Dollar angestiegener Preis. Technologie-Experte Jan Dawson. O-TON JAN DAWSON, JACKDAW RESEARCH: "Es gibt viele Leute, die lange auf neue MacBooks gewartet haben, und ich denke, dass die sich auf die neuen Geräte freuen. Ihre MacBooks werden auch älter und sie haben mit einem Upgrade gewartet, bis was neues von Apple kommt. Es wird sich also ganz gut verkaufen, vielleicht geht es auch mit dem Wachstum wieder bergauf, das ja in letzter Zeit ziemlich nachgelassen hatte. Das hilft auf jeden Fall um gut ins nächste Jahr zu kommen." Die Nutzer reagierten angesichts des neuen Geräts wenig begeistert. Innovation bedeute für den Konzern heute vor allem bewehrte Dinge weg zu lassen, war auf Twitter zu lesen. Andere kritisierten die deutlich gestiegenen Preise. Die Verkäufe der MacBooks waren zuletzt deutlich zurückgegangen. Und die Konkurrenz wird härter: Erst am Mittwoch hatte Konkurrent Microsoft seine neueste Version des Surface-Books vorgestellt. Das schlug sich auch an der Börse nieder. Dort fiel der Kurs von Apple bis zum Freitagmittag um mehr als 1,3 Prozentpunkte.