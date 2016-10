Volkswagen legt für Abgaskrise noch mehr Geld zurück

Der Volkswagen-Konzern hat erneut Sonderbelastungen verbucht und noch einmal mehr Geld für die Bewältigung der Diesel-Krise zur Seite gelegt. Insgesamt fielen im dritten Quartal rund 400 Millionen Euro an „Vorsorgen im Zusammenhang mit der Dieselthematik“ an, wie das Unternehmen am Donnerstag in...