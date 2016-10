Milch im Supermarkt wird um mindestens 10 Cent teurer

Verbraucher in Deutschland müssen sich im Supermarkt auf Preissteigerungen bei Milch einstellen. Der Milchindustrie-Verband erwartet zum 1. November eine Erhöhung von mindestens 10 Cent pro Liter H-Milch, wie Hauptgeschäftsführer Eckhard Heuser am Donnerstag in Berlin sagte. Derzeit liege der...