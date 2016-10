Bei Lufthansa-Töchtern drohen weitere Streiks

Hannover Die Kunden der Lufthansa-Töchter Eurowings und Germanwings könnten auch in der kommenden Woche auf ihren gepackten Koffern sitzenbleiben. „Wenn sich das Verhalten des Arbeitgebers nicht ändert, werden wir in der kommenden Woche an zwei Tagen weiterstreiken“, sagte Daniel Flohr von der Gewerkschaft...