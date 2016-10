Entscheidung über Kaiser's Tengelmann vertagt

Mülheim/Ruhr Die rund 15 000 Beschäftigten der Supermarktkette Kaiser's müssen weiter um ihre Arbeitsplätze bangen. Auch ein zweites Treffen der Chefs von Tengelmann, Edeka und Rewe unter Vermittlung von Altkanzler Gerhard Schröder führte nicht zu einer Einigung über die Zukunft der angeschlagenen Supermarktkette. Das Bundeswirtschaftsministerium teilte am Mittag mit, alle Parteien hätten sich darauf verständigt, die Schlichtung am Montag fortzusetzen. Kaiser's Tengelmann betreibt gut 400 Filialen in München und Oberbayern, im Großraum Berlin und im Rheinland.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder