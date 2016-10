Ufo will kommende Woche an zwei Tagen bei Eurowings streiken

Berlin Auch in der kommenden Woche müssen sich Kunden von Eurowings auf massive Einschränkungen und Flugausfälle einstellen. Die Kabinengewerkschaft Ufo will an zwei Tagen zu weiteren Streiks bei dem Billigflieger aufrufen. Das sagte Ufo-Vorstand Nicoley Baublies. An welchen Tagen und zu welchen Zeiten der Ausstand weitergehen solle, gab die Gewerkschaft noch nicht bekannt. Die Arbeitsniederlegungen haben heute einen großen Teil des Flugbetriebs bei Eurowings lahmgelegt. Fast 400 von 500 Flügen fielen aus.