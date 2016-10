380 Flüge gestrichen An mehreren deutschen Flughäfen streiken seit Donnerstag die Flugbegleiter der Lufthansa-Töchter Eurowings und Germanwings. Wie Eurowings mitteilte dürften von den 530 geplanten Flügen gut 380 ausfallen, nur Langstreckenflüge seien ausgenommen. Die Kunden in Düsseldorf reagierten mit einer Mischung aus Verständnis und Verärgerung: O-TON DICK VAN DER AART, WARTENDER: "Ich meine, ich bin sehr früh aus dem Bett gegangen und jetzt stehe ich hier in der Schlange, sauer, kann man sagen." O-TON CHRISTIAN JANSSEN, WARTENDER: "Jeder hat das Recht auf streiken, find in Ordnung. Ich muss jetzt halt nur gucken, dass ich den Flug für meine Schwiegermutter umbuche." O-TON SANDRA DI BLASI, WARTENDE: "Ja, ich bin schon sehr gereizt. Weiß nicht, man hätte es vielleicht auch anders lösen können, zwei Schalter sind jetzt glaube ich offen, vielleicht hätte man noch zwei Schalter öffnen können, dass sich das ein bisschen besser verteilt und ein bisschen schneller geht vom Ablauf." Zuvor war ein letzter Einigungsversuch zwischen den Unternehmen und den Gewerkschaften gescheitert. Der Tarifkonflikt bei Eurowings zieht sich bereits seit drei Jahren hin. Im Kern geht es um die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung der Flugbegleiter. Am Freitag soll die Arbeit wieder aufgenommen werden.