Microsoft kündigt Windows-Update mit Fokus auf VR an

New York Microsoft will im kommenden Frühjahr eine Aktualisierung seines Betriebssystems Windows 10 veröffentlichen, die speziell auf virtuelle und erweiterte Realität zugeschnitten ist. Unter anderem solle es dabei um das Erstellen und Teilen von 3D-Objekten gehen, kündigte Windows-Chef Terry Myerson an. Dazu gehöre, dass ein 3D-Modell realer Gegenstände mit Hilfe von Smartphone-Kameras erfasst werden könne. Das Windows-Update soll kostenlos verfügbar sein.