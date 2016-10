Konsumlaune in Deutschland erhält leichten Dämpfer Die Stimmung der deutschen Verbraucher trübt sich überraschend ein. Für November prognostiziert die Gesellschaft für Konsumforschung in Nürnberg einen Wert von 9,7 nach 10,0 Punkten im Oktober. Damit fällt das Barometer für das Konsumklima auf das niedrigste Niveau seit April. Die Entwicklung der Verbraucherstimmung ist laut dem GfK-Konsumexperten Rolf Bürkl aber nicht einheitlich. "Auf der einen Seite haben wir einen Anstieg der Konjunkturaussichten bei den Verbrauchern, auf der anderen Seite gehen sowohl die Einkommenserwartung als auch die Anschaffungsneigung zurück." Grund dafür sind auch die zuletzt anziehenden Preise. Zudem ließ die Bereitschaft nach, teure Güter zu kaufen. Die Verbraucher gehen laut GfK davon aus, dass die preisdämpfenden Effekte niedriger Ölpreise, die die Inflationsrate nahe null Prozent hielten, nun auslaufen. "Besonders der Benzinpreis ist so ein Signalpreis für die Verbraucher. Das heißt, hier reagieren sie doch sehr sensibel, und entsprechend sehen sie hier die Kaufkraft nicht mehr so rosig, wie sie es vielleicht früher gesehen haben." Die Inflationsrate ist im September auf 0,7 Prozent gestiegen. Im Juli und August lag sie noch bei 0,4 Prozent.