VW besänftigt US-Kunden mit 15.000.000.000 Euro Im Abgasskandal hat ein US-Gericht am Dienstag dem milliardenschweren Vergleich von VW mit US-amerikanischen Autobesitzern zugestimmt. Die Vereinbarung sieht vor, dass Volkswagen ab November bis zu 475.000 Dieselfahrzeuge zurückkauft. Außerdem muss der Konzern umgerechnet 4,3 Milliarden Euro für Umweltfonds aufbringen, um für die Manipulation der Abgasreinigung zu büßen. Insgesamt kostet der Vergleich einschließlich der Händler-Entschädigung den Dax-Konzern umgerechnet rund 15 Milliarden Euro. Hinzu kommen weitere Milliardenzahlungen für Strafen und Sammelklagen. Es ist die höchste Wiedergutmachung, die ein Autobauer in den USA je leisten musste. Heinrich Woebcken, VW-Chef in den USA begrüßte die Genehmigung und sagte, sie ein "wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, die Dinge in den USA wieder in Ordnung zu bringen". Volkswagen hatte im September 2015 zugegeben, in Diesel-Pkw eine illegale Software eingesetzt zu haben. Diese erkennt, ob ein Wagen auf dem Prüfstand steht und manipuliert die Abgaswerte. So wirkten die Autos umweltfreundlicher, als sie eigentlich waren.