Ifo-Index steigt unerwartet Der ifo-Geschäftsklimaindex ist in Deutschland erneut gestiegen. Die Stimmung deutscher Firmenchefs hat sich überraschend verbessert und ist so gut wie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im Oktober um einen Zähler auf 110,5 Punkte. Das teilten die Münchner Forscher am Dienstag zu ihrer Umfrage unter rund 7000 Managern mit. Klaus Wohlrabe, Geschäftsklimaexperte des Ifo-Institutes. "Die deutsche Wirtschaft steht momentan auf drei wichtigen Säulen. Der wichtigste ist der deutsche Konsum, der ist sehr stabil und aufwärts gerichtet. Die Einkommens- und Beschäftigungsaussichten sind weiterhin sehr gut. Der deutsche Konsument wird weiter einkaufen. Dann wird weiterhin fleißig investiert. Das hat ein bisschen geschwächelt genauso wie die Exporte in der Vergangenheit. Aber die Zahlen zeigen, dass da mehr zu erwarten ist." Die aktuellen geopolitischen Hotspots und die CETA-Abstimmung beeinträchtigen die deutsche Wirtschaft im Moment nicht, so Wohlrabe. Man könne sagen, der Aufschwung in Deutschland gewinne an Fahrt.