Flüchtlinge werden in türkischen Fabriken ausgebeutet

Kinderarbeit, Zwölf-Stunden-Schichten, Dumpinglöhne. Die britische Rundfunkanstalt BBC will bei einer Recherche in türkischen Textilfabriken erschreckende Zustände festgestellt haben. Opfer der Ausbeutung seien syrische Flüchtlinge, von denen beinahe drei Millionen in der Türkei leben. Viele hätten...