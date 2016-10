Aufschwung in Deutschland gewinnt laut Ifo an Fahrt

München Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Oktober weiter verbessert. Der Ifo-Index stieg um 1,0 auf 110,5 Punkte. Die befragten Unternehmen schätzten ihre aktuelle Lage erneut besser ein als im Vormonat und blickten auch zuversichtlicher auf die nächsten Monate. Ifo-Chef Clemens Fuest sagte in München, der Aufschwung in Deutschland gewinne an Fahrt. Im August war das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer deutlich gefallen, im September aber auf den höchsten Stand seit zwei Jahren gestiegen.