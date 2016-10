Volkswagen eröffnet neues Crafter-Werk in Polen

Der neue VW Crafter. Am Montag eröffnet Volkswagen in Wrzesnia (Polen) ein Werk zur Crafter-Produktion. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

In der westpolnischen Stadt Wreschen eröffnet Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) am Montag eine neue Fabrik für den Großtransporter Crafter. Die Produktion startet dort, nachdem VWN das neue Werk in nur 23 Monaten hochgezogen hatte - Rekord für Volkswagen in Europa.

Neben dem Neubau galt es für VWN auch, den neuen Crafter selbst von Grund auf zu entwickeln. Das alte Modell ließ VWN lange beim Konkurrenten Daimler in Auftragsfertigung bauen - der Crafter und der Mercedes-Sprinter sind fast identisch.

Der Alleingang für das Werk in Wreschen nahe Posen kostet VWN gut 800 Millionen Euro. Zur Eröffnungsfeier am Montag werden rund 1000 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Belegschaft und Verbänden erwartet. Im nahen Posen baut VWN bereits die Modelle Caddy und Transporter. dpa