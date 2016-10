Streiks bei Eurowings Deutschland vorerst abgewendet

Düsseldorf Bei der Lufthansa-Billigtochter Eurowings Deutschland wird vorerst nicht gestreikt. Die Fluggesellschaft und die Flugbegleitergewerkschaft Ufo wollen morgen erneut Tarifgespräche aufnehmen. Ufo-Tarifexperte Nicoley Baublies unterbreitete in einem Schreiben seine Gesprächsbereitschaft. Ufo hatte angekündigt, dass von Montag an in den kommenden zwei Wochen jederzeit Streiks möglich seien. Erst am Donnerstag hatte Baublies die Verhandlungen für gescheitert erklärt. Ein Streik soll nun jedoch frühestens ab Mittwoch möglich sein, wenn es zu keiner Einigung kommt.

