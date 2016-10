Supermärkte werden bei den Deutschen wieder beliebter

Die Supermärkte in Deutschland sind einer Umfrage zufolge in diesem Jahr in der Gunst der Verbraucher gestiegen. Vor allem im Vergleich zu SB-Warenhäusern – größere Märkte wie Globus und E-Center, die häufig auf der grünen Wiese gebaut wurden – konnten Supermärkte wie Edeka und Rewe zulegen. Das...