Twitter, Paypal, Spotify: Cyberattacken legen Webseiten lahm

Washington Nach einer massiven Cyberattacke sind die Webseiten großer Internetunternehmen wie Twitter, Paypal, Netflix und Spotify in Teilen der USA und Europas zeitweise nicht zu erreichen gewesen. Das US-Unternehmen DynDNS teilte mit, es untersuche eine Reihe von Angriffen auf seine DNS-Infrastruktur. Der Sprecher des Weißen Hauses, Josh Earnest, sagte, das Heimatschutzministerium beobachte die Situation, könne aber über mögliche Urheber noch nichts sagen. Das Domain Name System ist ein wichtiger Dienst in Netzwerken. Es beantwortet Anfragen zur Namensauflösung.

