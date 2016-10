Dieselgate – Verdacht geht weit zurück

Im Abgas-Untersuchungsausschuss des Bundestages sind am Donnerstagabend Zweifel an der Ahnungslosigkeit deutscher Behörden laut geworden. Zwar hat das Bundesumweltministerium laut Staatssekretär Jochen Flasbarth erst durch das Eingeständnis des Konzerns in den USA vom Abgasbetrug bei VW erfahren....