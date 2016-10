Mit diesem Auto will China Europas Märkte erobern Chinesische Autos galten lange als Kamikaze auf Rädern, so schlecht schnitten sie bei Sicherheitstests ab. Der chinesische Autokonzern Geely will das ändern, mit einer neuen Automarke namens Lynk & Co. Am Donnerstag wurde der SUV in Berlin der Öffentlichkeit präsentiert. Das Auto basiert dabei auf der Plattform der Tochterfirma Volvo und will vor allem mit seiner Konnektivität punkten. WLAN und mobiles Internet gehören zur Serienausstattung. Alain Visser, Vize-Präsident von Lynk & Co. O-TON ALAIN VISSER, VIZE-PRÄSIDENT VON LYNK & CO: "Das Wichtigste aber ist, dass diese Connectivity die Möglichkeit bietet, Dienstleistungen anzubieten, die neu sind im Markt. Ein paar Beispiele: Carsharing wird bei uns keine Möglichkeit sein, sondern Standard, serienmäßig im Fahrzeug mit einem Share-Button. Andere Möglichkeit ist Shopping online. Die Güter werden geliefert im Fahrzeug, damit man den Schlüsselcode via Connectivity zugänglich macht. Das sind alles Möglichkeiten, und da haben wir eine Liste von Dienstleistungen, die wir jetzt Schritt für Schritt einführen werden." Ab 2017 soll der Wagen auf den Markt kommen. Der Konzern will richtet sich vor allem an jüngere Autofahrer in Großstädten. Warum die ausgerechnet in einem SUV durch die Innenstädte fahren sollen, bleibt das Geheimnis von Geely.