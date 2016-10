Lucky Strike schnappt sich Camel

Zigaretten der Marke Lucky Strike in der Produktion bei British-American-Tabacco in Bayreuth. Foto: dpa

London Der Tabakkonzern British American Tobacco (BAT) will sich den Camel-Hersteller Reynolds ganz einverleiben.

Den Kauf der noch ausstehenden Anteile lässt sich BAT (Lucky Strike, Dunhill) insgesamt rund 47 Milliarden Dollar (knapp 43 Mrd Euro) kosten, wie der Konzern mitteilte.

BAT hält bereits 42,2 Prozent an Reynolds. Für die noch ausstehenden Aktien des US-Unternehmens bietet BAT nun 56,50 Dollar pro Stück, was einem Aufschlag von 20 Prozent zum letzten Schlusskurs der Papiere entspricht. Der Kaufpreis soll teils in bar, teils in eigenen Aktien bezahlt werden. Die Aktie von BAT legte in London um 2,5 Prozent zu.