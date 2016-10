Draghi rechnet mit steigender Inflation

Frankfurt EZB-Präsident Mario Draghi rechnet mit einem Anziehen der Inflation. Die Preise dürften in den nächsten Monaten schrittweise zulegen, sagte er gestern. Die Jahresteuerung in der Euro-Zone ist im September auf 0,4 Prozent angezogen. Das ist das stärkste Plus seit Oktober 2014. Ein Grund dafür war...