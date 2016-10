Immobilien immer teurer? Verband legt Wohn-Preisspiegel vor

Frankfurt/Main. Wohnungen und Häuser werden in Deutschland vielerorts seit Jahren teurer, vor allem in Großstädten. Wie sich die Preise in diesem Jahr entwickelt haben, erläutert der Immobilienverband IVD am Dienstag (10.00 Uhr) in Frankfurt mit seinem Wohn-Preisspiegel.

Die Studie zeigt, in welchen Regionen Deutschlands sich Eigentumswohnungen, Häuser und Braugrundstücke besonders verteuert haben, wo die Preise hinterher hinken und welche Städte am teuersten für Wohneigentum sind.

Für den Wohn-Preisspiegel wurden aktuelle Marktpreise aus dem ersten und zweiten Quartal 2016 aus rund 370 Städten und Gemeinden bundesweit analysiert.