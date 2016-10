Zerschlagung von Kaiser’s Tengelmann startet

Die Zerschlagung von Kaiser’s Tengelmann hat begonnen. Tengelmann habe am Montag die ersten Listen mit zum Verkauf stehenden Filialen in Nordrhein-Westfalen (NRW) verschickt, sagte eine Unternehmenssprecherin. Tengelmann betreibt in Nordrhein-Westfalen nach eigenen Angaben noch 107 Geschäfte mit...