Kaiser’s Tengelmann wird zerschlagen – oder doch nicht?

Alles muss raus: Der Verkauf von Kaiser’s Tengelmann in Einzelteilen hat begonnen. Die Lebensmittelkette aus Mülheim an der Ruhr hat am Montag Listen mit 102 Filialen, die zum Verkauf stehen, an Interessenten verschickt. Zunächst geht es um Standorte in Nordrhein-Westfalen. Die Filialen im Großraum...