Mehrere Vermisste nach Explosion auf BASF-Werksgelände Zwei Unfälle mit mehreren Verletzten haben am Montag die Produktion des Chemieriesen BASF am Hauptstandort Ludwigshafen lahmgelegt. Nachdem es gegen Mittag im Landeshafen während Arbeiten an einer Rohrleitungstrasse zu einer Explosion und Bränden gekommen war, stoppte das Unternehmen aus Sicherheitsgründen seine zentralen Produktionsanlagen. Mehrere Menschen wurden nach Firmenangaben verletzt, einige wurden noch vermisst. Anwohner wurden aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Alle Einsatzkräfte seien vor Ort, erklärte der Chemieriese. In dem Hafen werden vor allem brennbare Flüssigkeiten und verdichtete Gase für BASF angeliefert. Die Ursache der Explosion werde noch ermittelt. Am Morgen war es bereits am Standort Lampertheim zu einer Verpuffung am Filter einer Anlage für Kunststoffzusätze gekommen. BASF-Aktien verloren im Dax rund ein Prozent an Wert.