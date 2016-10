Zerschlagung hat begonnen: Kaiser's Tengelmann verschickt Angebote

Mülheim/Ruhr. Die Zerschlagung von Kaiser's Tengelmann hat begonnen. Tengelmann hat die ersten Listen mit zum Verkauf stehenden Filialen in Nordrhein-Westfalen verschickt. Der Verkauf der Geschäfte in Bayern und Berlin soll dagegen wohl erst in einigen Monaten beginnen. Kanzlerin Angela Merkel drängte inzwischen weiter auf einen Kompromiss in dem Streit zwischen Tengelmann, Edeka, Rewe und Co.. Die Unternehmen sollten nichts unversucht lassen, doch noch eine einvernehmliche Einigung herbeizuführen im Interesse der betroffenen Menschen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder