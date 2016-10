Dax zum Start der Börsenwoche: Hängepartie mit Ausnahmen Der deutsche Leitindex ist zur Eröffnung am Montagvormittag um 0,4 Prozent auf 10.542 Punkte gfallen. Zu den größten Verlierern zählten dabei E.ON und RWE, die sich um jeweils 0,7 Prozent verbilligten. Am Freitag hatte der Dax getragen von Kursgewinnen bei Versorgern und Finanzwerten 1,6 Prozent auf rund 10.580 Zähler gewonnen. Gegen den Trend legten die Titel der Commerzbank 0,5 Prozent zu. Das Geldhaus denkt dem Anlegermagazin "Euro am Sonntag" zufolge über einen Börsengang seiner Derivatsparte nach. Aktienhändler warnten allerdings vor überzogenen Erwartungen. Eine Bestätigung für derartige Pläne gebe es bislang nicht. Insgesamt sieht Robert Halver, Chefanalyst der Baader Bank, den Dax auf einer Hängepartie. O-TON ROBERT HALVER, BAADER BANK "Er will nicht wirklich massiv fallen, es fehlt dei Alternative, es gibt gar keine Zinsen mehr. Aber nach oben will er auch nicht. Das liegt auch daran, dass zwei unserer Kronjuwelen im Dax, die Deutsche Bank und Volkswagen Probleme haben. Die werden ja mit hohen Strafzahlungen belegt. Wir brauchen endlich mal Klarheit Endlich muss mal klar sein: Wie hoch fallen diese Strafzahlungen aus? Vor allem diese Hängepartie, dieses am langen Arm verhungern lassen, das ist schon eine massive Beeinträchtigung beider Aktienkurse." Bei der nächsten Zinssitzung der EZB in Frankfurt wird sich vieles um das billionenschwere Anleihen-Kaufprogramm drehen. Wie geht es weiter mit den vor allem in Deutschland umstrittenen Käufen? Die meisten Experten gehen davon aus, dass die Euro-Wächter dieses Mal nichts verändern. Sie erhoffen sich von EZB-Chef Mario Draghi aber Hinweise auf mögliche Schritte im Dezember. An den Leitzinsen, die seit März auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent liegen, dürften die Währungshüter ebenfalls nicht rütteln. O-TON ROBERT HALVER, BAADER BANK "EZB steht für 'Einer zahlt bestimmt'. Genau diese Funktion wird die EZB weiter nutzen müssen, für die Konjunktur, für die Aktienmärkte vor allen Dingen. Und wenn die EZB jetzt im Verdacht steht, weniger Liquidität den Aktienmärkten zur Verfügung zu stellen, haben wir ein ernstes Problem, auch für die Stimmung. Und genau das wird die EZB am kommenden Donnerstag ausräumen." Experten halten dann im Dezember einen Beschluss für möglich. Denn dann werden dem EZB-Rat auch neue Wachstums- und Inflationsprognosen der hauseigenen Volkswirte vorliegen. Die italienische Großbank UniCredit hält eine sechs- bis neunmonatige Verlängerung für ein realistisches Szenario, die Schweizer UBS spricht von sechs Monaten.