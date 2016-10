Zerschlagung von Kaiser's Tengelmann wird eingeleitet

Mülheim/Ruhr. Bei Kaiser's Tengelmann soll heute die Zerschlagung des Unternehmens beginnen. Mehr als 15 000 Mitarbeiter bangen um ihren Job. Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub sieht bis zu 8000 Stellen in Gefahr, weil sich vermutlich nicht jede der über 400 Filialen verkaufen lässt. Die größten Sorgen machen die 105 Supermärkte in Nordrhein-Westfalen. Am Wochenende hatte es keine Signale der Konkurrenten Edeka, Rewe, Markant und Norma für weitere Gespräche gegeben.

