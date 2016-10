China trägt VW durch die Krise

Ein Jahr nach Bekanntwerden des Abgas-Betrugs scheint vom befürchteten Absatz-Einbruch in Wolfsburg keine Spur. Sowohl die Marke VW als auch der Konzern glänzen mit einem Plus. Grund dafür ist allerdings in erster Linie der ungebrochene Erfolg in China. Auf anderen Märkten hat der Hersteller...