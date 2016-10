Ein Händler geht über das Parkett in der Börse in Frankfurt am Main und spiegelt sich dabei in einem Logo des Deutschen Aktienindexes (Dax). Foto: dpa

Frankfurt/Main Am Nachmittag stehen die Ampeln an der Frankfurter Börse auf Grün. Doch Experten trauen der Erholung noch nicht recht über den Weg.

Dax setzt zu kräftiger Erholung an

Nach dem klaren Kursrückgang zum Wochenstart sind deutsche Aktien am Dienstag wieder stark gefragt. Der Leitindex Dax stieg am Nachmittag um 1,32 Prozent auf 10 641,80 Punkte, nachdem er am Montag um 0,73 Prozent gefallen war.

Leichten Auftrieb erhielt der Leitindex von aktuellen Inflationsdaten aus den USA: So haben die Verbraucherpreise im September wie erwartet um 1,5 Prozent zugelegt.

Der MDax, der die mittelgroßen Unternehmen repräsentiert, rückte am Dienstag um 1,11 Prozent auf 21 471,34 Zähler vor. Der Technologiewerte-Index TecDax kletterte um 1,17 Prozent auf 1783,49 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,36 Prozent.

Experten trauen der Erholung jedoch nicht richtig über den Weg: Der Kursanstieg sehe mehr nach einem Zufallsprodukt als nach einer nachhaltigen Bewegung aus, sagte Marktkenner Jens Klatt für JFD Brokers. Erst mit neuen Jahreshochs über 10 800 Punkten würde er dem deutschen Leitindex Potenzial für eine Jahresendrallye und einen Jahresschluss über 11 000 Zählern einräumen.

Noch sei die Unsicherheit der Anleger groß, denn "es brennt an allen Ecken und Enden", so Klatt. Die Lage um den europäischen Bankensektor und die Deutsche Bank sei weiter angespannt. Zudem sei die geopolitische Lage in Syrien und der offene Konflikt zwischen den USA und Russland hochbrisant. Dann sei da noch die Gefahr eines harten Brexit, "der auch für die europäische Wachstums-Lokomotive Deutschland die Gefahr einer Rezession birgt".

Unter den Einzelwerten standen die Aktien des Autozulieferers Continental im Fokus. Zahlreiche Probleme zwangen den Konzern aus Hannover am Vorabend zur Kappung seiner Jahresziele. Die Aktien waren die einzigen im Dax mit Kursverlusten und büßten 1,88 Prozent ein.

Die Papiere von BASF, die tags zuvor zu den schwächsten gezählt hatten, legten um 1,32 Prozent zu. Auf dem Werksgelände des Chemiekonzerns in Ludwigshafen hatte es am Vortag mindestens zwei Tote bei einer Explosion gegeben. Das Unglück sei sehr tragisch, sagte NordLB-Analyst Thorsten Strauß. Wirtschaftlich sollten sich die Folgen aber in Grenzen halten, da die Schäden größtenteils versichert sein dürften.

Ansonsten sorgten vor allem Analystenkommentare für Kursbewegungen: Mit minus 6 Prozent traf es die Papiere von Südzucker besonders hart. Sie waren damit klares Schlusslicht im MDax. Analyst Richard Withagen von Kepler Chevreux stufte die Aktien nach einer starken Kursentwicklung und vor dem 2017 anstehenden Ende der EU-Zuckerquote um zwei Stufen auf "Reduce" ab. Die Titel von RWE gewannen hingegen an der Dax-Spitze 3,58 Prozent, die Anteilsscheine des Wettbewerbers Eon verteuerten sich um mehr als 2 Prozent.

Am deutschen Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,07 Prozent am Vortag auf minus 0,09 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,10 Prozent auf 143,27 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,02 Prozent auf 163,56 Punkte. Der Kurs des Euro lag am Nachmittag bei 1,0997 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0994 Dollar festgelegt.