Ein Händler geht über das Parkett in der Börse in Frankfurt am Main und spiegelt sich dabei in einem Logo des Deutschen Aktienindexes (Dax). Foto: dpa

Frankfurt/Main Die Lage am deutschen Aktienmarkt bleibt unklar. Gelingt nach dem jüngsten Erreichen des Jahreshochs nun der Ausbruch nach oben? Oder bleibt der Markt lethargisch wie in den vergangenen Wochen?

Dax dreht ins Plus

Der Dax ist am Donnerstag nach dem Rückschlag zur Wochenmitte doch noch auf Erholungskurs gegangen.

Im Fokus der Anleger standen vor allem zahlreiche Geschäftsberichte der Unternehmen. Der deutsche Leitindex drehte am Vormittag ins Plus und stieg um 0,56 Prozent auf 10 770,11 Punkte. Damit nahm er wieder vorsichtig Kurs auf sein am Dienstag erreichtes Jahreshoch bei 10 827 Punkten.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax gewann am Donnerstag 0,61 Prozent auf 21 351,97 Punkte. Und für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,55 Prozent auf 1760,99 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um rund ein halbes Prozent vor.

Ein Auslöser der zunächst wieder trüberen Stimmung an den weltweiten Aktienmärkten scheine der jüngste Ölpreisrutsch gewesen zu sein, erklärte Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK. Zusammen mit teils enttäuschenden Geschäftszahlen dürfte das am breiteren Markt Gewinnmitnahmen ausgelöst haben - gerade da viele Indizes recht hoch notierten.

Hierzulande knüpften die Aktien der Deutschen Bank nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das dritte Quartal mit einem Plus von 1,09 Prozent an ihre jüngste Erholung an. Der deutsche Branchenprimus hatte überraschend schwarze Zahlen geschrieben.

Die endgültigen Resultate des Chemiekonzerns BASF kamen letztlich ebenfalls gut an. Nach anfänglichen Verlusten verteuerten sich die Papiere um zuletzt 0,60 Prozent. Ein Analyst äußerte sich positiv zur Absatzentwicklung.

Im TecDax setzten die Aktien des Halbleiterzulieferers Siltronic nach einer Prognoseerhöhung ihre jüngste Rally mit einem Plus von 3,85 Prozent fort.

Beim 3D-Drucker-Hersteller SLM Solutions platzte derweil die Übernahme durch den US-Konzern General Electric (GE). Nach Ablauf der offiziellen Annahmefrist habe man nicht die erforderliche Stimmenzahl erhalten, teilte GE mit. Damit sei die Offerte gescheitert. Die SLM-Papiere brachen um 12 Prozent ein.