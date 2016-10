Gabriel sieht Weg frei für Ceta nach Verfassungsgerichts-Urteil Das Bundesverfassungsgericht hat am Donnerstag in einem Eilverfahren entschieden, dass Deutschland dem Freihandelsabkommen Ceta unter Auflagen zustimmen darf. Bürgerinitiativen und Abgeordnete der Linken wollten mit ihrem Antrag verhindern, dass Ceta unterschrieben und Teile davon dann vorläufig in Kraft treten können. Die Kläger sahen das Urteil dennoch als Teilerfolg. Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht: "Natürlich haben wir geklagt, um die vorläufige Anwendung generell auszusetzen, aber die Auflagen sind ein Erfolg, zumindest ein Teilerfolg. Und ich bin gespannt, wie die Bundesregierung es schaffen will, tatsächlich diese Auflagen zu erfüllen, zumal in der relativ kurzen Frist bis zu der Entscheidung im Rat. Ich sehe das als schwierig an." Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel sieht nach dem Urteil kein Hindernis mehr für ein Ja Deutschlands zu dem Abkommen. "Die drei Auflagen, die es gibt, werden wir selbstverständlich erfüllen. Zum Teil sind sie bereits erfüllt nach unserer Überzeugung. Aber wir werden das auch im Handelsministerrat und im Kabinettsbeschluss noch einmal sicherstellen." "Ich freue mich sehr, dass wir jetzt sozusagen einen ersten großen Schritt gemacht haben. Denn wenn Europa mit Kanada nicht klar käme, das wäre schon ein schwieriges Signal in die Welt. Mit welcher Region sonst in der Welt verbindet sich so viel Gemeinsamkeit wie mit Kanada? Und deshalb freue ich mich, dass wir einen großen Schritt dahin gehen, der Globalisierung endlich Regeln zu geben. Darum geht es nämlich." Vom Ceta-Vertrag erhoffen sich die EU-Staaten mehr Handel und Wirtschaftswachstum. Nach der Zustimmung des Europäischen Parlaments soll er ab 2017 in Teilen vorläufig gelten.