Bericht: Amazon will Lebensmittel-Läden eröffnen

New York. Der weltgrößte Internethändler Amazon will einem bericht zufolge verstärkt auf Offline-Geschäfte setzen. Der Shopping-Riese aus Seattle plane die Eröffnung kleiner Läden für Lebensmittel, schreibt das "Wall Street Journal" und beruft sich auf eingeweihte Kreise. Zudem bereite der Konzern den Einsatz von Drive-In-Stationen vor, an denen Kunden mit dem Auto vorfahren und Lebensmittel-Lieferungen abholen könnten. Das Unternehmen wollte sich dazu nicht äußern. Dem Bericht nach soll der Plan zunächst Teil des bislang nur in den USA und London verfügbaren Angebots Amazon Fresh sein.

