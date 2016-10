Brennende Smartphones werden für Samsung zum Alptraum Bei Samsung nimmt das Desaster um brennende Akkus bei dem neuen Galaxy Note 7 immer verheerendere Ausmaße an. Offenbar hat der Weltmarkführer die Produktion des Geräts zunächst komplett eingestellt. Medienberichten zufolge reagierten die Südkoreaner damit darauf, dass auch ein wegen Brandgefahr schon ausgetauschtes Exemplar vergangene Woche an Bord eines Flugzeugs Feuer fing. Samsung selbst teilte lediglich mit, die Auslieferungen würden "angepasst", um eine bessere Qualitätskontrolle zu ermöglichen. Zwei Mobilfunkanbieter in den USA erklärten, ihren Kunden wegen des Risikos erstmal keine Note 7 mehr auszuhändigen. Nach Bekanntwerden des vorläufigen Produktionsstopps verloren die Aktien von Samsung am Montag 1,5 Prozent an Wert. Eigentlich wollte Samsung mit dem neuen Note 7 Apple mit seinem iPhone unter Druck setzen.