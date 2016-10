Bitte keinen Streik: Bahn und Lokführer verhandeln wieder

Er ist wieder da: Claus Weselsky, Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL). Viele Bahnfahrer erinnern sich an den streit- und streiklustigen Gewerkschaftschef, der vor gut 15 Monaten in der härtesten Tarifauseinandersetzung in der Geschichte der Deutschen Bahn nicht nur den Vorstand...