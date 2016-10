Tengelmann-Beschäftigte können wieder hoffen Die mehr als 15.000 Kaiser's-Tengelmann-Beschäftigten können auf den Erhalt ihrer Arbeitsplätze setzen. Beim Krisengipfel für die angeschlagene Unternehmensgruppe verständigten sich die Chefs der großen Supermarktketten darauf, die Ministererlaubnis von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel für die Übernahme durch Edeka umzusetzen. Arbeitnehmer hatten vor dem Verlust ihrer Stellen gewarnt. Gabriel reagierte am Freitag erleichtert auf die Einigung vom Vortag. "Ein sinnvoller Kompromiss ist ein Kompromiss, der die 5.000 bis 8.000 Arbeitsplätze erhält, die sonst gefährdet wären. Ansonsten freue ich mich darüber, dass mit großer Ernsthaftigkeit dort Gespräche geführt werden, die ja ganz wesentlich auch durch die Gewerkschaft Verdi begleitet und offensichtlich auch angeschoben wurden. Ich kann nur hoffen, dass dann auch ein Ergebnis bei rauskommt, bei dem diese 5.000 bis 8.000 Jobs erhalten bleiben, denn das war das Ziel der Ministererlaubnis." Die Edeka-Konkurrenten Rewe, Norma und die Handelskooperation Markant sollen ihre juristischen Beschwerden gegen die Sondererlaubnis zurücknehmen - damit wäre der Weg für Edeka frei. Genau darauf hatte auch der Berliner Betriebsratsvorsitzende Volker Bohne bis zuletzt gehofft. "Das kann nur ein komischer Traum sein, der aber schön ist. Und habe dann durch viele Telefonanrufe dann erst mitbekommen, was tatsächlich zur Disposition steht, dass tatsächlich sein kann, dass die Ministererlaubnis durchgeführt werden kann. Wir hatten ja morgens eine Betriebsversammlung, wo wir die Tarifverträge noch mal aufgezeigt haben, die ja dann tragen würden, das war ja noch ne Begeisterung, da hat man noch gedacht, schade, wenn die nicht zum Tragen kommen. Plötzlich war das so, dass die zum Tragen kommen. Das war nach 24 Monaten eine Situation, die kann man nicht fassen. Ich bin durch die Bude rum getanzt." Eine endgültige Verständigung gibt es aber noch nicht: Diese soll bis zum 17. Oktober gefunden werden.