Flugausfälle beim Ferienflieger Tuifly Leere TUIfly-Schalter am Flughafen Hannover. Bei dem Ferienflieger fielen am Freitag alle 108 geplanten Verbindungen aus. Piloten und Kabinenpersonal haben sich massenhaft krankgemeldet. Viele Reisende fühlten sich mit dem Problem alleingelassen. "Was soll ich dazu sagen, die halten sich ziemlich zurück und im Prinzip sehr kurz angeknüpft auch auf der Internetseite, nur ein kleiner Link, den man halt relativ schwierig findet. Und wenn man nicht durch die Medien schon vorgewarnt gewesen wäre, hätte man gar nicht so intensiv gesucht und wäre wahrscheinlich mehr oder weniger aus allen Wolken gefallen." "Man muss natürlich sehen, so ein Mitarbeiter, gerade in so einer Branche, in diesem Sektor, wenn sie ihren Beruf ausüben, müssen sie den zu hundert Prozent ausüben. Also sowohl körperlich, physisch als auch psychisch. Wenn die Leute sich dazu nicht in der Lage sehen, zu hundert Prozent hier ihre Leistung zu bringen, ob es jetzt Kabinenpersonal ist oder Piloten sind, wie auch immer, dann ist das wahrscheinlich der richtige Schritt." Auch am Flughafen Köln/Bonn ging bei TUIfly nichts mehr. Nach Aussagen von Gewerkschaftern reagierten die Beschäftigten damit auf die Pläne der Konzernführung, aus Tuifly und Teilen von Air Berlin ein neues Ferienflugunternehmen zu schmieden. Der neue Airline-Verbund sollte insgesamt gut 60 Flugzeuge haben, 40 von Tuifly und 20 von der Air-Berlin-Tochter Niki. Um Urlauber trotzdem aus den Feriengebieten nach Hause zu bringen, mietete die Konzernmutter TUI Flugzeuge anderer Airlines. In den kommenden Tagen wird allerdings mit weiteren Annullierungen gerechnet. Eine Entschädigung für betroffenen Kunden lehne TUIfly ab.