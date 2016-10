RWE-Tochter Innogy mit verhaltenem Börsendebüt Börsengang in Frankfurt: Die Aktien des Ökostromkonzerns Innogy waren bei ihrem Debüt am Freitag bei Anlegern gefragt. Die Titel der RWE-Tochter starteten mit einem Kurs von 37,30 Euro in den Handel - und damit über dem Ausgabepreis. RWE Vorstandschef Peter Terium: "Sehr, sehr zufrieden. Ich glaube, wir haben richtig den sogenannten Sweetspot getroffen. Wir haben die Bandbreite bis zum Maximum ausgereizt. Das ist gut für die Kasse von Innogy, das ist gut für die Kasse von RWE. Aber wie Sie sehen, Eröffnungskurs mit 37,30, und auch jetzt, normalerweise wird am ersten Tag relativ viel gehandelt, hält der Preis am oberen Ende der Range, bei 36 oder knapp drüber. Und das ist für mich eine Bestätigung, dass wir wirklich spot on den richtigen Deal hingelegt haben." Im Verlauf des Vormittags gab der Innogy-Kurs dann aber bereits nach und fiel zeitweise auf 35,71 Euro. Unter die Räder gerieten auch die Papiere des Mutterkonzerns RWE, der mit einem Minus von fünf Prozent ein der größten Dax-Verlierer war. Mit einem Erlös von fünf Milliarden Euro ist es die größte Neuemission in Deutschland seit 16 Jahren, als die Deutsche Post und der Chipkonzern Infineon an die Börse gingen. Innogy gilt als heißer Anwärter für einen Aufstieg in den Nebenwerteindex MDax noch in diesem Jahr. Zum Emissionspreis wird das Unternehmen mit 20 Milliarden Euro bewertet.