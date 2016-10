Kunden über Flugausfälle bei Tuifly verärgert Die Flugausfälle nach massenhaften Krankmeldungen beim Ferienflieger Tuifly haben viele Kunden verärgert. Bei dem Ferienflieger sollen am Freitag alle 108 geplanten Verbindungen ausfallen. Die Beschäftigten reagieren damit nach Aussagen von Gewerkschaftern auf die Pläne der Konzernführung, aus Tuifly und Teilen von Air Berlin ein neues Ferienflugunternehmen zu schmieden. Um Urlauber trotzdem aus den Feriengebieten nach Hause zu bringen, musste die Konzernmutter TUI Flugzeuge anderer Airlines mieten. Ganz reibungslos ging es aber nicht: "Alleingelassen vor allen Dingen. Wir wissen ja auch gar nicht, was da alles passiert ist bei TUI. Wir haben nur mal in den Nachrichten gehört, dass es aufgrund eines Streiks, oder von vielen Streiks, zu Flugausfällen kommt. Dass das aber so extrem sich darstellt, das haben wir bis heute morgen nicht gewusst. Und deswegen fühlen wir uns ein wenig alleingelassen. Vor allen Dingen, wenn man hier irgendwo hinkommt, und die haben keine Ahnung, wie es weitergehen soll." In den nächsten Tagen müsse mit weiteren Annullierungen gerechnet werden, sagten Experten. Bereits am Donnerstag hatte TUIfly jede zweite Verbindung gestrichen.