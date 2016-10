Tuifly streicht am Freitag alle Flüge

Wegen Krankmeldungen des Kabinenpersonals stellt der Ferienflieger Tuifly am Freitag den Flugbetrieb komplett ein. Insgesamt würden an dem Tag 108 Tuifly-Verbindungen ausfallen, wie Tuifly am Donnerstagabend in Hannover mitteilte. Um Urlauber aus den Feriengebieten nach Hause zu bringen, habe die...