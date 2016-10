Merkel kündigt Steuersenkungen an HINWEIS: Diesen Beitrag erhalten Sie ohne Sprechertext. O-TÖNE BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL (CDU): "Ich bin nicht lang, aber so klein auch nicht." "Die gute Haushaltslage wirkt sich natürlich positiv aus. Wir werden jetzt auf den Weg bringen können kleinere Steuerentlastungen, die sich aber dann doch für 2017 und '18 auf 6 Milliarden Euro summieren. Und wir werden auch das Thema der kalten Progression angehen. Im Augenblick nicht da zentrale Thema durch die niedrigen Zinssätze. Aber systemisch, glaube ich, auch von Ihnen auch für richtig erachtet. Zweitens werden wir auch, wenn die wirtschaftliche Entwicklung sich so fortsetzt, Spielräume für die nächste Legislaturperiode haben, um Steuern zu senken - gerade auch die, die im mittleren Einkommensbereich heute von der starken Progression oder unter der starken Progression sehr leiden." "Und wir sind uns gewähr oder wir wissen, dass die nächsten fünf Jahre, vielleicht zehn Jahre, darüber entscheiden werden, ob wir vorne mit dabei sein werden in der industriellen Leistungsfähigkeit, oder ob wir durch die Digitalisierung in zu vielen Stellen die verlängerte Werkbank werden. Und diese Schlacht, oder dieser Wettbewerb, findet im Augenblick in vollem Umfang statt, und Sie alle sind sozusagen Teil davon, und deshalb wollen wir durch staatliche Rahmenbedingungen hier auf jeden Fall unterstützend tätig sein."