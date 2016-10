Merkel will TTIP weiterverhandeln

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hält ungeachtet großer Widerstände an den Verhandlungen zum transatlantischen Freihandelsabkommen TTIP fest. Diese sollten so weit wie möglich geführt werden, sagte Merkel gestern beim Unternehmertag des Außenhandelsverbandes BGA in Berlin. „Wir könnten...