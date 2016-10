Zusammenschluss - Air Berlin verhandelt mit Tui

Die Fluglinie Air Berlin verhandelt mit ihrem Großaktionär Etihad und der Tui AG über eine Zusammenlegung des Air-Berlin-Touristik-Geschäfts in einem neuen Verbund. Das teilte die angeschlagene Fluglinie am Mittwoch in Berlin mit und bestätigte damit entsprechende Berichte aus der vorigen Woche.Da...