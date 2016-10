Wie die ICE-Tickets viele Lidl-Kassen lahmgelegt haben

„Jetzt wieder da“, prangt ein Slogan auf Plakaten und der Internetwerbung des Discounters Lidl. Die Reklame für sehr günstige Fernverkehrtickets der Deutschen Bahn kommt bei den Kunden an. Schon am Dienstagvormittag, zu Beginn des ersten Verkaufstages, bilden sich in vielen Filialen lange Schlangen...